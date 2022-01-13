وفاة عروس في «ليلة الدخلة».. دخلت تتوضأ للصلاة ففاضت روحها

تواصل- فريق التحرير:

عاش أهالي منطقة الهرم في محافظة الجيزة بمصر، حالة حزن وصدمة بعد وفاة عروس بعد ساعات من زواجها، في أول ساعة من “ليلة الدخلة”.

وفي التفاصيل، فقد لقيت العروس مصرعها، إثر إصابتها باسفكسيا الخنق، نتيجة تسريب غاز داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها.

وأكدت إحدى قريبات العروس الراحلة أنها الابنة الوحيدة لوالديها، وأن الراحلة من حفظة كتاب الله وكانت بطلة فروسية، وتتسم بالأخلاق وطيبة القلب.

وتابعت، أنها فوجئت بخبر وفاتها أمس بعد انتهاء مراسم زفافها وتوصيلها لباب شقتها، وحين تم سؤال الزوج عما حدث، قال إنها دخلت كي تتوضأ ولم تخرج: “ظلت أكثر من ساعة في الحمام وخرجت جثة، والنيابة بتحقق، وهي الآن في المشرحة، واحنا في انتظار تصريح الدفن”.

وتلقت الجهات الأمنية في مصر أمس بلاغاً من مستشفى “أم المصريين” يفيد باستقبال عروس، جثة هامدة، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وتبين وفاة عروس 27 سنة، بـ”إسفكسيا الخنق”، نتيجة تسرب الغاز، داخل دورة مياه الشقة مقر سكنها، ليلة زفافها، ولا شبهة جنائية في الحادث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وبيّنت أن زوجها يبلغ من العمر 32 سنة، مدير مصنع ملابس، وفي يوم الواقعة دخلت المتوفاة دورة المياه وتأخرت كثيرًا، وعندما فتح دورة المياه، شاهدها جثة هامدة فاقدة الوعي تمامًا، ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرة، فقام بإبلاغ الشرطة.