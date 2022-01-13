تصريح غير متوقع من وزير الداخلية اللبناني عن تهريب الكبتاغون .. ماذا عن مليشيا حزب الله؟

تواصل- فريق التحرير

قال وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي إنه لا يمتلك أدلّة على تورط مليشيا حزب الله في تهريب الكبتاغون.

وأضاف في تصريحات صحفية : ” لا يمكنني أن أفشي سرية التحقيقات والأجهزة الأمنية اللبنانية تتعاون مع كل الدول العربية في موضوع تهريب المخدرات”.

كما أكد مولوي في تصريحاته لـmtv أنني أتابع بجدية ملف تجنيد لبنانيين لدى داعش التي جندت 37 شاباً من طرابلس 10 منهم سافروا شرعياً وقُتل اثنان منهم.

وحل الشأن الداخلي قال مولوي :” إذا لم ينعقد مجلس الوزراء يمكن لمجلس النواب إقرار قانون بفتح الموازنة المطلوبة لإجراء الانتخابات النيابية وتوزيع الصناديق على الاغتراب”.

وتابع قائلا : إن ذلك لا يحتاج الى مرسوم إنما إلى قرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية.

وأوضح أيضا أن هدف الحكومة اللبنانية، هو إجراء الانتخابات ومن باب الجديّة أصرّيت على فتح باب الترشيحات بسرعة ولحل المشاكل بدأت باكراً بالمعاملات والأمور الإدارية لإجراء الانتخابات.