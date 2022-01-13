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أمر ملكي بتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية

أمر ملكي بتعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية
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تواصل- فريق التحرير:

صدر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- أمرًا ملكيًا جاء نصه كالتالي:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 294 ) بتاريخ 23 / 8 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الدكتور/ صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

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