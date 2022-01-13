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هذا الشيء من الحرمان.. الخثلان: احرص على هذه الأمور في صلاة الجمعة

هذا الشيء من الحرمان.. الخثلان: احرص على هذه الأمور في صلاة الجمعة
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تواصل ـ فريق التحرير

دعا الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة الإمام، جموع المسلمين بالاهتمام بصلاة الجمعة والاستعداد لها من ليلة الجمعة، مؤكدا أن التأخر عن صلاة الجمعة بصفة دائمة يعد من علامات الحرمان.

وأضاف الخثلان في فيديو متداول على توتير ومواقع التواصل الاجتماعي، أن المسلم إذا دخل المسجد بعد دخول الخطيب، يكون قد فاته أجر التبكير، فلا يكتب له من هذا الأجر شيئا، وهذا والله من الحرمان.

وأوضح أن هذا التأخير ربما قد يكون أحيانا يكون صفة عارضة بسبب ظروف أو نحو ذلك، لكن أن يكون هذا بصفة دائمة، أن تحرم من أجر التبكير، لا تأتي إلا بعد دخول الخطيب، فلا يصح أبدا.

وأضاف أنه ينبغي للمسلم أن يهتم بصلاة الجمعة، وأن يستعد لها، وبعض الناس يؤتى من جهة السهر ليلة الجمعة، فتراهم يسهرون ليلة الجمعة، ثم لا ينامون إلا بعد صلاة الفجر، فلا يستيقظون إلا قبيل دخول الخطيب.

وأشار إلى أن هؤلاء الناس تفوتهم السنن، ويفوتهم أجر التبكير، ويفوتهم كتابة الملائكة لهم (الأول فالأول…)، ويفوتهم أيضا سنة الاغتسال والطيب وغير ذلك من سنن الجمعة؛ فتفوتهم هذه الأجور العظيمة بسبب الإهمال، وقلة الاهتمام بصلاة الجمعة

واختم حديثه بدعوة جموع المسلمين بالاهتمام بهذه الشعيرة والعبادة الهامة، والحرص عليها، والاستعداد لها من ليلة الجمعة، أن ينام مبكرا ليستيقظ مبكرا.

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