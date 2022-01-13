شاهد.. هجوم صاروخي على السفارة الأمريكية ببغداد والسفارة ترد بتفعيل «سيرام»

تواصل- وكالات:

أفادت وسائل إعلام مختلفة، بتعرض المنطقة الخضراء في بغداد لهجوم صاروخي، استهدف السفارة الأمريكية.

وحسب وسائل الإعلام، فإن “المنظومة تم تفعيلها بعد تعرض السفارة إلى هجوم صاروخي”.

وبحسب معلومات متضاربة من مصدرين أمنيين تحدثا لـ”روسيا اليوم”، فإن “الهجوم كان بطائرة مسيرة، وآخر يتحدث عن قصف بصواريخ (كاتيوشا)”.

وأفادت قناة الغدير العراقية بسماع دوي ثلاثة انفجارات في المنطقة الخضراء والتي تتواجد بها السفارة الأمريكية في العراق.

وحسب “الحدث”، استهدف قصف صاروخي السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقالت إن الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء تم من شارع فلسطين شرق بغداد.