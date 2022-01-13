بعد الخطأ المُهين.. لبنان يقدم اعتذارًا رسميًا لدولة خليجية

تواصل- فريق التحرير:

تقدمت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، باعتذار رسمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بسبب خطأ وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالـ”مهين” بعد أن استبدلت علم الكويت بعلم الإمارات في حدث رسمي.

وقالت مديرية المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء في بيان لها: “ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لجهة وضع علم دولة الكويت، بدلا من علم الإمارات العربية المتحدة، أنه خلال التحضير لافتتاح مركز الشيخ محمد بن زايد الاستشفائي الذي تبرعت به مشكورة دولة الإمارات العربية المتحدة، نشرت أعلام دولة الإمارات الشقيقة داخل المركز وخارجه وعلى لوحة الإعلان الأساسية على النحو الذي تظهره الصور الموزعة”.

وأضاف البيان:” إلا أن خطأ حصل نتيجة التباس لدى أحد الموظفين لجهة العلم الذي وضع على المنصة بجانب العلم اللبناني، بحيث وضع علم دولة الكويت، بدلا علم دولة الإمارات، فاقتضى التوضيح والاعتذار”.