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سيارة تقتحم واجهة محل تموينات ونجاة امرأة من الموت دهسًا (فيديو)

سيارة تقتحم واجهة محل تموينات ونجاة امرأة من الموت دهسًا (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اقتحام سيارة من نوع لاند كروزر لواجهة محل تجاري مما تسبب في عدد من التلفيات ونجاة امرأة من الدهس في أحد المناطق بالمملكة.

وأظهر المقطع المتداول، تضرر محتويات محل التموينات والجهة بالكامل، ورصدت كاميرات المراقبة امرأة تقوم بالشراء لحظة وقوع الحادث والتي نجت من الموت في اللحظة الأخيرة بفضل الله.

هذا وتؤكد الإدارة العامة للمرور بالحرص الشديد أثناء القيادة، وعدم الانشغال بأي شيء إلا بعجلة القيادة لتفادي وقوع الحوادث لا قدر الله.

يذكر أنه لم يتسن لصحيفة “تواصل”، بدقة تحديد مكان أو توقيت وقوع الحادث المتداول عبر مواقع الاجتماعي.

 

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