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«نيوم» أول مدينة بالعالم تعتمد على الطاقة المتجددة

«نيوم» أول مدينة بالعالم تعتمد على الطاقة المتجددة
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تواصل ـ واس
كشف المهندس نظمي النصر،الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، أن مدينة نيوم ستكون أول مدينة في العالم تعتمد بشكل كامل على الطاقة المتجددة، مؤكدا أن الشركة لديها طموح كبير لتكون مثالا منسجماً مع البيئة ومعتمدةً بالكامل على الطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال مشاركة النصر في جلسة “خلق مستقبل التعدين” مشيرا إلى أن صناعة التعدين يمكن أن تكون صناعة رائدة تقود مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، مبيناً أن شركة نيوم لديها 4 قطاعات رائدة تدور حول البحث والتقنية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.
وكشف النصر أن شركة نيوم تركز على الجانب الرقمي كونه قطاعًا رائدًا، وحقق خلال الأشهر الماضية إنجازات رقمية هائلة أحدثت تحولًا في صناعة التعدين وجعلها جاهزة لأن تكون صناعة نظيفة.
ونوه النصر إلى أن نيوم بدأت مع شركائها في شركة أكوا باور، ببناء منشآت خاصة بالهيدروجين الأخضر المتوقع افتتاح المرحلة الأولى خلال عام 2025، بالإضافة إلى إنشاء مركزين: ابتكاري وبحثي.
وعن استخدام الهيدروجين الأخضر الذي يعد أحد حلول التخلص من انبعاثات الكربون، فكشف المتحدثون في الجلسة، أن استخدام الطاقة المتجددة النظيفة، في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي في البحث والابتكار، منوهين بما تمتلكه المملكة من مصادر للطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها كمصدر في سلسلة الإمداد لقطاع التعدين، مما يجعلها أكبر مورد للطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

 

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