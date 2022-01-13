يوتيوبر عراقي شهير يطلق النار على ابنته ويفر هاربا.. تعرف على تفاصيل القصة

تواصل- فريق التحرير

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمنشورات لنشطاء على المواقع بضرورة القبض على يوتيوبر شهير، أطلق النار على ابنته، ما دفع وزارة الداخلية إلى الدخول على الخط وإصدار بيان حول الواقعة.

وفي تفاصيل الواقعة التي نشرها مقع السومرية نيوز، فقد انطلقت دعوات بضرورة القبض على يوتيوبر من مدينة البصرة يدعى محمد العيساوي بعدما قتل ابنته التي تبلغ من العمر 14 عامًا.

واشتعلت مواقع التواصل بهاشتاغ “#حق_شهد_العيساوي” ، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة القبض على الجاني وكشف الحقيقة للجمهور وعدم التستر على الجاني.

التفاعل مع الواقعة دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن “شرطة محافظة البصرة شرعت بعملية بحث وتفتيش عن متهم هارب بعد أن قام بقتل ابنته من خلال إطلاق النار عليه بواسطة مسدس داخل منزلها.

وأوضحت أن قوات الشرطة كثفت جهودها لإلقاء القبض على المتهم.

يذكر أنه بعد البحث والتدقيق في الواقعة، تبين أن الصورة المتداولة للفتاة لا تعود لابنة المتهم المذكور في الخبر بل لفتاة أخرى.

وقد تم نشر هذه الصورة مسبقا في موقع pinterest العالمي للصور وصفحات فيسبوك وإنستغرام باكستانية في 2021.