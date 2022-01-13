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الصحة ترد على السؤال الشائع وتحسم الجدل بالتحذير

الصحة ترد على السؤال الشائع وتحسم الجدل بالتحذير
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تواصل- فريق التحرير:

ردت وزارة الصحة، اليوم الخميس على السؤال الشائع بضرورة لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي لمن حصل على اللقاح، محذرة من عواقب وخيمة بعد تضاعف عدد الإصابات.

وشددت “الصحة” عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، على ضرورة لبس الكمامة قائلة :”  اكسر سلسلة الانتشار، والتزم بلبس الكمامة باستمرار”.

وأضافت ردًا على سؤال :” هل يجب على الشخص الاستمرار في لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي بعد أخذ اللقاح؟”، قائلة، :” نعم اللقاح يوفر حماية لك من الإصابة عامة وبالمرض الشديد خاصة، ولكن هذا لا يعني عدم نقلك للفيروس لذلك يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية حتى بعد استكمال الجرعات”.

وبيّنت “الصحة في منشور آخر، على أنه مع تضاعف نسبة الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، يجب اتباع التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، والإلتزام بالاحترازات الوقائية، ناصحة بالتطعيم في أقرب مركز صحي.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس، عن تسجيل (5499) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (2) حالات وفاة رحمهم الله، وتسجيل (2978) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (555,035) حالة ولله الحمد.

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