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بشرى من «الصندوق العقاري» لمن صدرت لهم أحكام بـ«الإقراض المباشر»

بشرى من «الصندوق العقاري» لمن صدرت لهم أحكام بـ«الإقراض المباشر»
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تواصل – فريق التحرير:

أكد صندوق التنمية العقاري أنه سيتم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المستفيدين، بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر.

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب “العناية بالمستفيدين”، على شكوى مواطن قال فيه: “الأحكام القضائية الصادرة ضدكم ليست حبراً على ورق”.

وتفاعل صندوق التنمية العقاري، مع شكوى المواطن بقوله “”تطمن طال عمرك، سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية”.

وأضاف صندوق التنمية العقاري، أنه سيتم أيضا تنفيذ الأحكام عن طريق الإقراض المباشر وفقا لأولوية التقديم في الصندوق العقاري.

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