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استشاري يحذر من خطأ طبي فادح لعلاج الكولسترول لدى الشباب

استشاري يحذر من خطأ طبي فادح لعلاج الكولسترول لدى الشباب
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تواصل – فريق التحرير:

حذر الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطأ طبي يقع فيه البعض لعلاج ارتفاع الكولسترول لدى الشباب.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”: تصرف خاطئ.. شاب كولستروله الضار ١٣٢ ، ويقوم الطبيب بإعطائه علاج يومي للكولسترول ما تبقى من حياته!!”.

وأضاف د. خالد النمر “الصحيح.. مقدار ارتفاع الكولسترول قليل (المفروض تحت ١٣٠) والتحكم به يمكن غالبًا الوصول إليه بالحمية والرياضة فقط”.

 

 

 

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