التقديم الخميس.. «الدفاع المدني» تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، طرح 13 وظيفة صحية للرجال فقط، عبر منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة) لخريجي العام (2016م فأعلى) في التخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

الفئات المستهدفة في الإعلان:

– خريجو الدرجات العلمية لعام 2016 فأعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية.

– سيتم ترشيح الأعلى معدلًا، وذلك للمعدلات (50%) فما فوق وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث بالتخرج.

– سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجاً.

– الوظائف المعلنة تتطلب التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ملاحظات مهمة:

– يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتياز المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– الطلبات التي لا يتم تقديمها خلال فترة التقديم لن يتاح لها دخول المفاضلة على الوظائف المعلنة.

– ستتم مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية وفي حال اختلاف البيانات أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم غدا الخميس الموافق 1443/6/3هـ عبر منظومة جدارة علىالرابطاضغط هنا،ويستمر حتى الخميس الموافق 1443/6/10هـ.