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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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نصيحة مهمة لمن يعاني من مشاكل «ارتجاع المريء»

نصيحة مهمة لمن يعاني من مشاكل «ارتجاع المريء»
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تواصل – فريق التحرير:

نصح د. عبدالله الذيابي طبيب باطنية وجهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية، بأهمية العناية بالأسنان في حالة التعرض لارتجاع المريء.

وقال د. الذيابي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: إن ارتجاع المريء المزمن قد يسبب التسوس ومشاكل في الأسنان.

وتابع د. عبدالله الذيابي “لذلك من يعاني من حموضة ينبغي أن يعتني جيدًا بصحة الفم والأسنان للحد من مشاكل التسوس ولضمان سلامة الأسنان”.

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