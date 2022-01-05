«سحب المصاحف وتعطيل الأذان».. الحرس الثوري الإيراني يفرّغ مساجد تدمر السورية

تواصل-فريق التحرير

في خطوة جديدة، لتغيير معالم أهل السنة في سوريا، أقدم الحرس الثوري الإيراني على تفريغ مساجد مدينة تدمر السورية.

وبحسب ما كشفته تقارير سورية ، فقد اقتحمت قوة من ميليشيا الحرس الثوري الإيراني مسجد ” عثمان بن عفان” في حي الجمعيات الغربية في مدينة تدمر بريف حمص الذي يعتبر من أكبر مساجد المدينة.

وقامت المليشيا بتفريغ المسجد من المصاحف والكتب الشرعية وأوقفت عمل المؤذن والإمام.

يأتي هذا في الوقت الذي لم تصدر فيه مديرية الأوقاف أي تعليق.

يذكر أن مسجد عثمان بن عفان هو المسجد الرابع في مدينة تدمر الذي تم الاستيلاء عليه من قبل الميليشيات الإيرانية، بالإضافة لكل من مسجد بلال بن رباح ومسجد عمر بن عبد العزيز والمسجد القديم، حيث منعت المصلين من الدخول لهذه المساجد.