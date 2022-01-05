عجائب القدر.. «الشويعر ..السديس .. واللحيدان» كانوا في فصل واحد وتوفوا في عام واحد

تواصل- فريق التحرير

توفي أمس الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض.

وقالت أسرة الشيخ اللحيدان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض”.

ومن عجائب موقع القدر أنه توفي في نفس العام مع الشيخ اللحيدان الشيخان ” الدكتور محمد بن سعد الشويعر .. والشيخ علي السديس”.

وقد كانوا ثلاثة زملاء في الدراسة في المرحلة المتوسط والثانوي في نفس الفصل.. ماتوا في سنة واحدة.. رحمهم الله وغفر لهم.

وقد توفي الشيخ الشيخ الدكتور محمد بن سعد الشويعر، في مساء يوم الخميس ليلة الجمعة 17-9-1442هـ.

ونعت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء حينها، مستشار سماحة المفتي العام للمملكة، والذي وافته المنية بعد مسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام خدم فيها دينه ووطنه وولاة أمره.

وتفاعل عدد كبير من المغردين من داخل المملكة وخارجها مع نبأ وفاته.

وولد الشيخ الشويعر في شقراء عام 1940م، وحصل على الشهادة الجامعية من كلية اللغة العربية بالرياض، قبل أن يكمل تعليمه في جامعة الأزهر وينال منها درجتي الماجستير والدكتوراه في الأدب والنقد.

وشغل عدة وظائف بدأت بتعيينه معلماً، والتحق بعدها بعدد من الوظائف في الرئاسة العامة لتعليم البنات، ومن ثم جرى تعيينه مستشاراً في مكتب رئيس الرئاسة العامة لرئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.