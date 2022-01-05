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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

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تفاصيل استعادة الشرطة 14 مليون ريال مخبأة في الصحراء وضبط 4 مواطنين

تفاصيل استعادة الشرطة 14 مليون ريال مخبأة في الصحراء وضبط 4 مواطنين
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تواصل- فريق التحرير:

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، عن استرداد مبلغ14,319,790 ريالًا مسروقةً ومخبَّأةً في منطقة صحراوية بمحافظة الرين، إثر حادثة سطوٍ مسلّح وقعت بتاريخ 25/ 5/ 1443 هـ على مركبة نقل أموال استولى خلالها الجناة على ما تحويه من أموال.

وتم تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (4) مواطنين ضبط بحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة ومواد مخدّرة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

 

 

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