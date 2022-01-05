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أم تختطف طفليها في دولة أوروبية.. والسبب غير متوقع

أم تختطف طفليها في دولة أوروبية.. والسبب غير متوقع
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تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الأمنية في إسبانيا، أنه تم توقيف امرأة في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، بتهمة خطف طفليها لمنع زوجها السابق من تطعيمهما ضد كورونا.

وأوضح مصدر قضائي أن هذه المرأة البالغة من العمر 46 عاماً ملاحقة بتهمة “سلب قصّر” بعد دعوى مرفوعة في 16 ديسمبر من طليقها المقيم قرب إشبيلية بمنطقة الأندلس.

وقال والد الأطفال، إنه فقد الاتصال بطفليه البالغين من العمر 12 و14عاماً منذ مطلع نوفمبر، واتهم زوجته السابقة بخطفهما لمنعه من تطعيمهما ضد كورونا، وفق ما أكدته مصادر متطابقة لوكالة “فرانس برس”.

وبعد عمليات بحث مكثفة، سلمت الأربعينية نفسها للقضاء صباح الأربعاء في إشبيلية، بصحبة “طفليها”، وفق مصدر قضائي، فيما قال ناطق باسم الحرس المدني إلى أن القاصرين اللذين توقفا عن ارتياد المدرسة منذ مطلع نوفمبر، سُلّما إلى والدهما بعد ظهر الأربعاء، أما الأمّ فقد أوقفت احتياطياً بانتظار مثولها أمام القضاء.

يذكر أن إسبانيا تحتل، موقعاً متقدماً في أوروبا على صعيد نسب التطعيم ضد كورونا الذي لم يثر جدلاً كبيراً في البلاد في ظل النسبة المتدنية من معارضي التطعيم.

 

 

 

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