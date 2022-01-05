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شؤون الحرمين: تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية (صور)

شؤون الحرمين: تركيب ملصقات التباعد الجسدي بالمرافق الخارجية (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

قامت وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ والمخاطر ممثلة في إدارة الأمن بالمرافق الخارجية بتركيب ملصقات التباعد الجسدي، بالمرافق الخارجية للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد مساعد المدير العام للمرافق الخارجية مدير إدارة الأمن بالمرافق الخارجية الأستاذ رائد بن نافع العبدلي، أن تركيب ملصقات تباعد الجسدي بالمرافق الخارجية يأتي ضمن جهود الرئاسة نحو رفع مستوى الإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، لضمان سلامة وصحة زائريه وقاصديه، ووقايتهم من فايروس كورونا (Covid-19).

وأشار العبدلي إلى ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، وارتداء الكمامات الطبية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر خلال تواجدهم بالمرافق الخارجية للرئاسة، والتعاون مع منسوبي الأمن بالمرافق الخارجية للإسهام في تكامل الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

 

 

 

 

 

 

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