كاتب لبناني يفضح “نصر الله”.. هذا ما يفعله مع مؤيديه

تواصل – فريق التحرير:

كشف الكاتب اللبناني زياد عيتاني، أكاذيب المدعو حسن نصر الله، مؤكدا أنه كان على نصرالله أن يَخرُج ليتحدث بصوت لبناني وليس بصوت إيراني.

وأكد عيتاني، خلال مقالة له بصحيفة عكاظ، أنه كان الأجدى بحسن نصرالله بدل أن يحشد أنصاره لأحياء ذكرى وفاة مليشيوي إيراني اسمه قاسم سليماني، أن يعمد إلى حشد أنصاره لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة ذاك العجوز اللبناني الفقير في سيارته بعدما فقد الماء والدواء والغذاء، أو أن يحشدهم في ذكرى مرور سنة على ذاك الرجل العكاري الذي أحرق نفسه لأنه لم يجد مالاً في جيبه كي يطعم ابنته، أو أن يَخرُج على الناس ليتحدث عن المستشفيات اللبنانية التي لم يعد الناس قادرون على دفع فواتيرها.

فيما أوضح عيتاني أنه حسن نصر الله يستطيع أن يكذب على أنصاره وهو حرّ بذلك فهم ارتضوه زعيماً لهم، يحق له أن يقول ما يشاء وأن يفعل بشبابهم ما يشاء، وأن يزوّج أرامل قتلاه لمن يشاء، لكنه ليس بقادر على أن يكذُب على كل الناس وتحديداً على البقية الصالحة من الشعب اللبناني.

وذكر عيتاني أن البقية الصالحة من اللبنانيين تدرك أنّ كل ما أصابها من ويلات وآلام ودمار وانهيار اقتصادي وتدهور في ليرتهم الوطنية، سببه حسن نصرالله ومليشياته التي تنفذ أجندة إيرانية عندما ذهبت إلى سورية، وعندما أفسدت في العراق، وعندما انتقلت إلى صنعاء وعندما حاولت أن تنقل الفوضى إلى البحرين.