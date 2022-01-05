الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

كاتب لبناني يفضح “نصر الله”.. هذا ما يفعله مع مؤيديه

كاتب لبناني يفضح “نصر الله”.. هذا ما يفعله مع مؤيديه
سيد حسن نصرالله
0

تواصل  – فريق التحرير:

كشف الكاتب اللبناني زياد عيتاني، أكاذيب المدعو حسن نصر الله، مؤكدا أنه كان على نصرالله أن يَخرُج ليتحدث بصوت لبناني وليس بصوت إيراني.

وأكد عيتاني، خلال مقالة له بصحيفة عكاظ، أنه كان الأجدى بحسن نصرالله بدل أن يحشد أنصاره لأحياء ذكرى وفاة مليشيوي إيراني اسمه قاسم سليماني، أن يعمد إلى حشد أنصاره لإحياء ذكرى مرور أسبوع على وفاة ذاك العجوز اللبناني الفقير في سيارته بعدما فقد الماء والدواء والغذاء، أو أن يحشدهم في ذكرى مرور سنة على ذاك الرجل العكاري الذي أحرق نفسه لأنه لم يجد مالاً في جيبه كي يطعم ابنته، أو أن يَخرُج على الناس ليتحدث عن المستشفيات اللبنانية التي لم يعد الناس قادرون على دفع فواتيرها.

فيما أوضح عيتاني أنه حسن نصر الله يستطيع أن يكذب على أنصاره وهو حرّ بذلك فهم ارتضوه زعيماً لهم، يحق له أن يقول ما يشاء وأن يفعل بشبابهم ما يشاء، وأن يزوّج أرامل قتلاه لمن يشاء، لكنه ليس بقادر على أن يكذُب على كل الناس وتحديداً على البقية الصالحة من الشعب اللبناني.

وذكر عيتاني أن البقية الصالحة من اللبنانيين تدرك أنّ كل ما أصابها من ويلات وآلام ودمار وانهيار اقتصادي وتدهور في ليرتهم الوطنية، سببه حسن نصرالله ومليشياته التي تنفذ أجندة إيرانية عندما ذهبت إلى سورية، وعندما أفسدت في العراق، وعندما انتقلت إلى صنعاء وعندما حاولت أن تنقل الفوضى إلى البحرين.

مواد ذات صلة

طالب يقتل زميله طعناً بسلاح أبيض لسبب لا يخطر على بال أحد!

طالب يقتل زميله طعناً بسلاح أبيض لسبب لا يخطر على بال أحد!

تصعيد جديد من كوريا الشمالية بإطلاق قديفة تجاه بحر اليابان

تصعيد جديد من كوريا الشمالية بإطلاق قديفة تجاه بحر اليابان

“أوميكرون” يجتاح أوروبا وأمريكا.. وتحذير من الصحة العالمية

“أوميكرون” يجتاح أوروبا وأمريكا.. وتحذير من الصحة العالمية

هجوم بـ 4 صواريخ  على قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي

هجوم بـ 4 صواريخ  على قاعدة فيكتوري في مطار بغداد الدولي

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>