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للحصول على نوم عميق.. عليك بهذا المشروب

للحصول على نوم عميق.. عليك بهذا المشروب
النوم متأخر وأمراض القلب
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تواصل – وكالات:

كشف موقع “womansworld”، المختص بالأخبار الطبية، عن مشروب بسيط يساعد على النوم العميق.

ووفقا للموقع الطبي، فإن شرب مياه البحر المالحة عبارة عن علاج طبي للحصول على نوم أفضل.

وقال الموقع إن هذا المشروب يغني المرء عن الاضطرار إلى الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل للذهاب إلى المرحاض، بحسب سكاي نيوز.

وفي تفسير الأمر، يقول الموقع إن ماء البحر يحتوي على مادة تسمى الإلكتروليتات، المسؤولة عن توازن السوائل في جسمك، فإذا كانت السوائل في جسمك غير متوازنة، فيسحاول جسمك تصحيح ذلك، عن الاستيقاظ في منتصف الليل.

ويساعد الملح البحري غير المعالج في الوصول إلى جميع خلايا جسمنا، ويجنب الجسم أي تراكم للسوائل، بما يؤدي إلى الاستيقاظ غير المناسب في الليل.

والأمر الأبرز هنا هو كمية الماء، وينصح الخبراء هنا بتناول كمية محدودة منه، فمفعولها يمتد لفترة طويلة.

ويفضل شرب كوب من ماء البحر بحجم 8 أونصات، قبل 30 دقيقة من النوم، لكن جميعة الطب الأميركية تقول إن النساء فوق الخمسين عاما يجب أن يتناولون كمية أقل منها، لأن تناول الملح في حالتهن يجب أن يكون أقل بشكل عام.

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