طالب يقتل زميله طعناً بسلاح أبيض لسبب لا يخطر على بال أحد!

تواصل – فريق التحرير:

تسببت لعبة “بلاي ستيشن” في مشاجرة بين طالبين في إحدى ضواحي العاصمة المصرية القاهرة، وانتهت بمقتل أحدها.

وبدأت القصة عندما اندلعت مشادة كلامية بين الطالبين اللذين اعتادا على الذهاب معاً للعب “بلاي ستيشن”، ومن ثم تطورت المشادة إلى عراك بالأيدي واستخدام السلاح الأبيض، بحسب ما ذكره موقع الحدث.

ووجه أحدهما طعنات لزميله باستخدام السلاح الأبيض، مما أدى إلى مقتله بسبب جروح متفرقة في جسده، وذلك عقب نقله إلى المستشفى.

من جهتها، تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشاب بعد محاولة هربه، واعترف بقتل زميله داخل المحل.