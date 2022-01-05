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فيديو نادر للشيخ صالح اللحيدان وهو يخطب بعرفة قبل أكثر من 43 عاماً

فيديو نادر للشيخ صالح اللحيدان وهو يخطب بعرفة قبل أكثر من 43 عاماً
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تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون، مقطع فيديو نادر للشيخ صالح اللحيدان -رحمه الله-، وهو يخطب في الحجيج يوم عرفة بموسم حج 1399هـ.

وقال الشيخ اللحيدان رحمه الله خلال خطبة تلك السنة: إن كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وبرغم مرور أكثر من ألف وأربعمائة سنة على نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه لا يزال غضا طريا، ومعين صافية لا يتكدر على كثرة الواردين وكثرة القارئين، بل هو نعيم صاف كأنما نزل الساعة.

وأعلنت أسرة الشيخ اللحيدان، أمس الثلاثاء، نبأ وفاته عبر حسابها في موقع “تويتر”، وقالت: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية بوفاة شيخنا ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان. رحمه الله رحمة واسعة”.

وتؤدى صلاة الجنازة على العلامة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء – رحمه الله – اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض.

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