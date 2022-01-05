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توقعات الطقس.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

توقعات الطقس.. انخفاض درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق
انخفاض درجات الحرارة
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تواصل – فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئياً يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم والرياض كذلك على مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة قد تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج .

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف متوسط الموج .

من جانبه توقع الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ‏أجواء باردة إلى تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة ما عدا جازان، و أجواء معتدلة
والسماء صحو بوجه عام ما عدا الأجزاء الجنوبية من المملكة الجزيرة العربية.

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