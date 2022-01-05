ترند المملكة.. كيف كان نعي الشيخ صالح اللحيدان في «تويتر»؟

تواصل- فريق التحرير:

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق باسم العلامة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء- رحمه الله- لنعيه والدعاء له بالرحمة، والذي شارك فيه الآلاف من جميع فئات المجتمع داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان الشيخ “اللحيدان”، تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها غرفة العناية المركزة، وتصدّر اسمه الترند وقتها، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض اللحيدان، على موقع “تويتر”، حيث انهالت تغريداتهم التي تدعو له بالشفاء.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ الراحل، يتضمن وصيته في إحدى خطبه من على المنبر، حيث قال :” أوضيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد”.

وأضاف “اللحيدان”- رحمه الله- :” أخبرنا النبي- صلى الله عليه وسلم- أن من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه.. وهذا فضل عظيم من الله فلتحرص على الاستغفار لأنه من أفضل الاعمال وينبغي أن يختم به كل مجلس”.

واختتم بالقول :” جرب نفسك أيها المسلم.. أنا وأنت هل الواحد منا يجلس يتحدث نصف ساعة هل يتخلل كلامه استغفر الله؟.. تمر الساعات دون أن يتنبه لها فليكثر من الاستغفار”.

ونرصد هنا بعض التغريدات التي شاركت في نعي الشيخ الراحل:

كم يؤلمنا موت العلماء ولكن قد مات من هو خير الانام عليه افضل الصلاة واتم التسليم مابوسعنا الا ان نقول

رحمك الله ي#صالح_اللحيدانوغفر لك ❤️pic.twitter.com/ancoPlVf5E — TUKA  ' (@MA9ZA)January 4, 2022

الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ويحرم وجهه عن النار، رحم الله الشيخ#صالح_اللحيدانكان علم من أعلام السنة صحيح العقيدة نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا.pic.twitter.com/Jg9QAPkbqc — نواف العقيّل (@nawaf__oga)January 4, 2022

انتقل الى رحمة الله سماحة الشيخ#صالح_اللحيدانعضو هيئة كبار العلماء الذي وافته المنية بعد مسيرة علمية طويلة امتدت لأعوام خدم فيها دينه ووطنه وولاة أمره. نسأل الله له الرحمة والمغفرة.

إنا لله وإنا إليه راجعونpic.twitter.com/PL7sC0U9vn — سلطان العساكر (@s_m_alasaker)January 4, 2022

غفر الله له ورحمه وتجاوز عنه ونعم الوصية .. اللهم رحمتك وعفوك#صالح_اللحيدانpic.twitter.com/d5r75c2A3R — ناجي الحقباني (@Naji_alhaqbani)January 4, 2022

( إن الله لاينزع هذا العلم انتزاعًا من صدور الرجال وإنما ينزع العلم بموت العلماء ) اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفُ عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد اللهم لاتفتنا بعده .#صالح_اللحيدان إنا لله وإنا إليه راجعونpic.twitter.com/m0bTlaeZ6X — عبدالعزيز العصيمي (@mr_abdualaziz1)January 4, 2022

وفاة العلامة الشيخ#صالح_اللحيداناللهم تغمده بالرحمة والغفران، والروح والريحان، والرضا والرضوان، وأعلِ مقامه في الجنان، وتقبله في الصالحين، واحشره مع الشهداء والنبيينpic.twitter.com/iEdVI5hYZK — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy)January 4, 2022

رحم الله فضيلة الشيخ#صالح_اللحيدانوعفر له وجعل ما اصابه تكفيرpic.twitter.com/WrJxGVXTUQ — فيصل بن سلطان بن ناصر (@FSNalsaud)January 4, 2022

لله يرحمه ويغفر له

اسأل الله أن يجعله

من أسعد السعداء في قبره

اللهم أرزقه الفسحة والضِياء

وآنسه بالرضى والرحمه والجنه

اللهم اجعل قبره

في نورٍ دائم لا ينقطع

واجعله في جنتك آمن مطمئن

اللهم ارحمه رحمةً

تسع السماوات والأرض

إنا لله وإنا اليه راجــــــــــعون #صالح_اللحيدانpic.twitter.com/Wv8ZgeQgJY — نورة آل الشيخ (@nooraalshaik)January 4, 2022