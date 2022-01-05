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ترند المملكة.. كيف كان نعي الشيخ صالح اللحيدان في «تويتر»؟

ترند المملكة.. كيف كان نعي الشيخ صالح اللحيدان في «تويتر»؟
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تواصل- فريق التحرير:

دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاق باسم العلامة الشيخ صالح اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء- رحمه الله- لنعيه والدعاء له بالرحمة، والذي شارك فيه الآلاف من جميع فئات المجتمع داعين له بالرحمة والمغفرة.

وكان الشيخ “اللحيدان”، تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها غرفة العناية المركزة، وتصدّر اسمه الترند وقتها، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض اللحيدان، على موقع “تويتر”، حيث انهالت تغريداتهم التي تدعو له بالشفاء.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ الراحل، يتضمن وصيته في إحدى خطبه من على المنبر، حيث قال :” أوضيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد”.

وأضاف “اللحيدان”- رحمه الله- :” أخبرنا النبي- صلى الله عليه وسلم- أن من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه.. وهذا فضل عظيم من الله فلتحرص على الاستغفار لأنه من أفضل الاعمال وينبغي أن يختم به كل مجلس”.

واختتم بالقول :” جرب نفسك أيها المسلم.. أنا وأنت هل الواحد منا يجلس يتحدث نصف ساعة هل يتخلل كلامه استغفر الله؟.. تمر الساعات دون أن يتنبه لها فليكثر من الاستغفار”.

ونرصد هنا بعض التغريدات التي شاركت في نعي الشيخ الراحل:

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