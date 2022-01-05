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شاهد.. وصية الشيخ صالح اللحيدان قبل وفاته

شاهد.. وصية الشيخ صالح اللحيدان قبل وفاته
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تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق باسم العلامة الشيخ صالح اللحيدان الترند في موقع التغريدات القصيرة “تويتر” بعد دقائق من إعلان خبر وفاته- رحمه الله-.

وكان الشيخ “اللحيدان”، تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على أثرها غرفة العناية المركزة، وتصدّر اسمه الترند وقتها، وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض اللحيدان، على موقع “تويتر”، حيث انهالت تغريداتهم التي تدعو له بالشفاء.

ونشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيخ الراحل، يتضمن وصيته في إحدى خطبه من على المنبر، حيث قال :” أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والتسبيح والتهليل والتحميد”.

وأضاف “اللحيدان”- رحمه الله- :” أخبرنا النبي- صلى الله عليه وسلم- أن من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه.. وهذا فضل عظيم من الله فلتحرص على الاستغفار لأنه من أفضل الاعمال وينبغي أن يختم به كل مجلس”.

واختتم بالقول :” جرب نفسك أيها المسلم.. أنا وأنت هل الواحد منا يجلس يتحدث نصف ساعة هل يتخلل كلامه استغفر الله؟.. تمر الساعات دون أن يتنبه لها فليكثر من الاستغفار”.

 

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