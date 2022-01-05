5 معلومات لا تعرفها عن هشاشة العظام

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أوضح د. طارق ناصر رئيس أقسام الباطنة، واستشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى الحرس الوطني بجده، بعض المعلومات التي قد يجهلها البعض عن هشاشة العظام.

وقال ناصر، عبرحسابه في “تويتر”، إن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بالهشاشة منها عوامل غير قابلة للتغيير ومنها :

الجنس: النساء أكثر عرضة من الرجال لهشاشة العظام.

العمر: تزداد خطورة هشاشة العظام مع تقدم العمر

التاريخ العائلي: تزداد الخطورة مع وجود الإصابة عند أحد الوالدين

العرق: الهشاشة أكثر انتشاراً في العرق الآسيوي

حجم هيكل الجسم: الأجسام الصغيرة أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام.