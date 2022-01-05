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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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5 معلومات لا تعرفها عن هشاشة العظام

5 معلومات لا تعرفها عن هشاشة العظام
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح د. طارق ناصر رئيس أقسام الباطنة، واستشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى الحرس الوطني بجده، بعض المعلومات التي قد يجهلها البعض عن هشاشة العظام.

وقال ناصر، عبرحسابه في “تويتر”، إن عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بالهشاشة منها عوامل غير قابلة للتغيير ومنها :

الجنس: النساء أكثر عرضة من الرجال لهشاشة العظام.

العمر: تزداد خطورة هشاشة العظام مع تقدم العمر

التاريخ العائلي: تزداد الخطورة مع وجود الإصابة عند أحد الوالدين

العرق: الهشاشة أكثر انتشاراً في العرق الآسيوي

حجم هيكل الجسم: الأجسام الصغيرة أكثر عرضة لخطر هشاشة العظام.

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