ضجة بدولة عربية.. رئيس البرلمان : الصلاة على النبي ﷺ «مضيعة للوقت»

تواصل- فريق التحرير

أثار رئيس البرلمان الموريتاني جدلا واسعا، بعد مقاطعته أحد البرلمانيين قائلا له : ” إن الصلاة على النبي فيها مضيعة للوقت” مطالبا إياه بالإيجاز في الكلام.

وكان رئيس البرلمان الموريتاني “ولد بايا”، قد قاطع في جلسة مناقشة مشروع موازنة موريتانيا لعام 2022 مساء أمس الثلاثاء، ، النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، قائلًا: “أدعوك لعدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها مضيعة للوقت”.

وبسبب ردود الفعل الغاضبة قام ولد بايا بالتغريد على حسابه عبر تويتر، قائلا: “أنبه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه عليّ الضمير كرئيس مؤتمن على الوقت شرعًا وقانونًا..”، بحسب قوله.

وطالب المغردون ” ولد بايا” بالاعتذار والتوبة من زلة اللسان التي وقعت”.

كما غرد أحد رواد تويتر قائلا : “كان بإمكانك مواجهة النائب في غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم”.