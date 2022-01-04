ماذا فعل زعيم كوريا الشمالية عندما رأى جُملة مسيئة له على الجدران؟

تواصل- وكالات:

انتشرت كتابات عبارة عن جملة مسيئة للزعيم الكوري الشمالي على أحد الجدران في العاصمة، وهو ما أثار غضبه وأمر السلطات بفتح تحقيق عاجل للتوصل إلى كاتب هذه الجملة.

وأفادت وسائل إعلامية مساء أمس الثلاثاء أنه تم فتح تحقيقات مع الآلاف في كوريا الشمالية لمعرفة صاحب كتابات مسيئة للزعيم على الجدران.

ووفقًا لتلك الوسائل فإن السلطات في البلاد فتحت تحقيقًا مع الآلاف من سكان العاصمة بهدف معرفة صاحب الكتابات المسيئة للزعيم على أحد الجدران فيها، مشيرة إلى أن السلطات “تجمع عينات كتابية بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة”.

وكشفت وسائل إعلام عالمية أن الجملة التي كُتبت على الحائط هي: “كيم جونغ أون، أنت ابن *****. الناس يتضورون جوعًا حتى الموت بسببك”.