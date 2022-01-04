فيديو مؤثر لمحمد الشمري : «اعتبروا مصيرنا هذا المكان»

تواصل- فريق التحرير

أعاد نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشهور السناب الراحل ” محمد الشمري”، وهو يقف أمام المقابر، ويطلب الدعوة والرحمة لأموات المسلمين.

ويظهر الشمري في الفيديو الذي أعاده فايز المالكي على حسابه في تويتر وهو يطلب من الأحياء الدعاء للأموات قائلا :” ادعوا لهم هؤلاء الموتى يحتاجون الدعوة لهم، وأنتم ستكونون من بعدهم”.

وأضاف الشمري في مقطع الفيديو المؤثر :” أنتم الأحياء تسامحوا والله مصيرنا هنا في هذا المكان .. يجب أن نتصافح ونصفي النفوس”.

وناشد الشمري من خلال مقطع الفيديو الأحياء بعدم قطع الأرحام وضرورة تواصل الأخ مع أخيه.

وكان الشمري قد توفي مع اثنين من أبنائه جراء حادث أليم، حيث ظهر قبله في مقطع فيديو وهو يبعث برسالة ود لمحبيه ويطلب منهم الدعاء أن يصل الرياض بالسلامة.