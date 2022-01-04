واشنطن بوست تفضح الحرس الثوري الإيراني .. ماذا يحدث ليلا في المياه الإقليمية؟

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سلطت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الضوء على جرائم جديدة يقوم بها الحرس الثوري الإيراني في العديد من الدول العربية.

وبحسب ما جاء تم رصده في تقرير جديد يؤكد دوراً مهماً يلعبه الحرس الثوري في تهريب الوقود إلى الصين والصومال واليمن.

وأفادت واشنطن بوست أن هذه العمليات غير المشروعة تسارعت منذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية بعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني.

وتتهم وزارة الخزانة الأميركية الحرس الثوري بجني الأموال من تهريب النفط والمنتجات البترولية، لا سيما أنه يسيطر بشكل كبير على الحدود البحرية لبلاده.

كما وثّق التقرير الأميركي معلوماته بناء على روايات بحارة، قالوا إنهم عملوا على سفن متورطة في تلك التجارة السرّية، وتحدثوا عن كواليس عمليات نقل، تتم ليلاً.

وفي التفاصيل التي رواها شهود العيان، فإن السفن الإيرانية الناقلة للوقود ترسو خارج المياه الإقليمية لدول الخليج العربي.

وبعد ذلك بوقت قصير يتم تهريب الوقود ليلا عبر قوارب صغيرة إلى السفن المنتظرة، وتستغرق عملية النقل ما يقارب الـ4 إلى 5 أيام لكل ناقلة.

كما يصدر النفط ومنتجات بتروكيماوية أخرى من مصدر مزيف للوقود الإيراني إلى الأسواق الدولية، ليبدو أن الشحنات تخرج من العراق أو دول أخرى، لكن ليس إيران.