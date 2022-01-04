هل «المزاح بالشائعات» يُعاقب عليه النظام؟.. محامي يكشف مفاجأة

تواصل- فريق التحرير:

قال المحامي سلطان المصلوخي، إن “المزاح بالشائعات” معاقب عليه بموجب النظام بالسجن والغرامة أو كلتا العقوبتين معًا.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن الشائعات التي يتم إطلاقها تصل عقوباتها إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات فضلا عن الغرامة المالية.

وحول آلية الإبلاغ عنها، قال المحامي: إن الإبلاغ يمكن إتمامه عن طريق تطبيق “كلنا أمن” وتصوير التغريدة وإبلاغ النيابة العامة أو أقرب مركز شرطة.

وتابع قائلا : إن ترويج الشائعات يطال الأمان الاجتماعي، فلا يوجد مزاح أمام وجود عدد من قليلي التعليم الذين يتعاملون مع الشائعة كمصدر للمعلومة.

وأوضح المحامي، أن خطورة الشائعات وصلت إلى قيام بعض المثقفين والمتعلمين ينشرون الرأي ونقيضه، وحتى الاختلافات في الآراء ينبغي أن تكون في قاعات الاجتماعات والمؤتمرات وليس للنشر على الملأ عبر تويتر أو سناب شات.