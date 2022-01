خناقة بين وزير خارجية دولة الاحتلال ونظيره الإيراني على «تويتر»

تواصل- فريق التحرير:

دخل وزير خارجية دولة الاحتلال يائير لابيد، في خناقة وتلاسن مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على “تويتر”، بعدما قال الأخير إن “الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم”.

جاء ذلك بعد أن رد “لابيد” في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى الاحتلال القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن “إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها”، مشددا على أن تل أبيب “ستحمي نفسها من التهديد الإيراني”.

وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على “تويتر”، تصريحات لابيد بـ”المزعجة” مشيرا إلى أنها “مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة”، حسب زعمه.

وكتب عبد اللهيان: “سندافع بقوة وعقلانية عن حقوق ومصالح وتقدم الشعب الإيراني”، مضيفا أنه “لا مكان للصهيونية في عالم المستقبل”.

بدوره، رد لابيد على تغريدة عبد اللهيان بالعبرية والإنجليزية والفارسية، وكتب: “النظام الإيراني المتطرف يهدد إسرائيل بالإبادة لكنه سيواصل خسارة هذه المعركة”، مضيفا أن “قيادتهم الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعرف الإيرانيون أن نظامهم هو الذي يجعل حياتهم بائسة. دولة إسرائيل قوية ولن تسمح بتعرض مواطنيها للأذى”.

The extremist Iranian regime threatens Israel with annihilation but will continue to lose this battle. Their failed leadership is destroying Iran from within. In the words of the Iranian poet Saadi: “He whose essence is evil, will forever remain so.”https://t.co/xYqBcpVzwO

