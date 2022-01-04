خناقة بين وزير خارجية دولة الاحتلال ونظيره الإيراني على «تويتر»

تواصل- فريق التحرير:

دخل وزير خارجية دولة الاحتلال يائير لابيد، في خناقة وتلاسن مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على “تويتر”، بعدما قال الأخير إن “الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم”.

جاء ذلك بعد أن رد “لابيد” في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى الاحتلال القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن “إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها”، مشددا على أن تل أبيب “ستحمي نفسها من التهديد الإيراني”.

وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على “تويتر”، تصريحات لابيد بـ”المزعجة” مشيرا إلى أنها “مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة”، حسب زعمه.

وكتب عبد اللهيان: “سندافع بقوة وعقلانية عن حقوق ومصالح وتقدم الشعب الإيراني”، مضيفا أنه “لا مكان للصهيونية في عالم المستقبل”.

بدوره، رد لابيد على تغريدة عبد اللهيان بالعبرية والإنجليزية والفارسية، وكتب: “النظام الإيراني المتطرف يهدد إسرائيل بالإبادة لكنه سيواصل خسارة هذه المعركة”، مضيفا أن “قيادتهم الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعرف الإيرانيون أن نظامهم هو الذي يجعل حياتهم بائسة. دولة إسرائيل قوية ولن تسمح بتعرض مواطنيها للأذى”.

اظهارات آشفته وزير خارجه رژيم جعلی اسراییل در قبال ملت بزرگ ایران، مصداق این ضرب المثل معروف ایرانیست که« شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه». با اقتدار و عقلانیت از حقوق ، منافع و‌پیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian)January 3, 2022

رژیم افراطی ایران تهدید به نابودی اسرائیل می‌کند، اما مثل همیشه در این نبرد شکست خواهد خورد. رهبری شکست خورده رژیم، ایران را از درون ویران می‌کند.

مردم ایران باید بدانند که ج.ا دلیل زندگی فلاکت‌بار آن‌ها است.

به قول سعدی شاعر ایرانی:

«اصل بد نیکو نگردد زانکه بنیادش بد است»https://t.co/xYqBcpVzwO — יאיר לפיד – Yair Lapid🟠 (@yairlapid)January 4, 2022