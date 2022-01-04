الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

خناقة بين وزير خارجية دولة الاحتلال ونظيره الإيراني على «تويتر»

خناقة بين وزير خارجية دولة الاحتلال ونظيره الإيراني على «تويتر»
0

تواصل- فريق التحرير:

دخل وزير خارجية دولة الاحتلال يائير لابيد، في خناقة وتلاسن مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على “تويتر”، بعدما قال الأخير إن “الصهيونية لا مكان لها في مستقبل العالم”.

جاء ذلك بعد أن رد “لابيد”  في مقابلة تلفزيونية على سؤال عما إذا كانت لدى الاحتلال القدرة على ضرب منشآت تخصيب اليورانيوم أو مواقع الأسلحة في إيران، وقال إن “إسرائيل لديها قدرات، بعضها لا يستطيع العالم حتى تخيلها”، مشددا على أن تل أبيب “ستحمي نفسها من التهديد الإيراني”.

وردا على ذلك، وصف عيد اللهيان في تغريدة على “تويتر”، تصريحات لابيد بـ”المزعجة” مشيرا إلى أنها “مجرد حلم كاذب من نظام إسرائيلي مزيف ضد الأمة الإيرانية العظيمة”، حسب زعمه.

وكتب عبد اللهيان: “سندافع بقوة وعقلانية عن حقوق ومصالح وتقدم الشعب الإيراني”، مضيفا أنه “لا مكان للصهيونية في عالم المستقبل”.

بدوره، رد لابيد على تغريدة عبد اللهيان بالعبرية والإنجليزية والفارسية، وكتب: “النظام الإيراني المتطرف يهدد إسرائيل بالإبادة لكنه سيواصل خسارة هذه المعركة”، مضيفا أن “قيادتهم الفاشلة تدمر إيران من الداخل. يجب أن يعرف الإيرانيون أن نظامهم هو الذي يجعل حياتهم بائسة. دولة إسرائيل قوية ولن تسمح بتعرض مواطنيها للأذى”.

مواد ذات صلة

بالفيديو.. مصرع وإصابة ١١ شخصاً وإخلاء قرى جراء الفيضانات جنوب إيران

بالفيديو.. مصرع وإصابة ١١ شخصاً وإخلاء قرى جراء الفيضانات جنوب إيران

عاجل.. سقوط طائرة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في البحر

عاجل.. سقوط طائرة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال في البحر

الأمير فيصل بن فرحان: نمد أيدينا للأخوة مع إيران إذا عالجت هذا الأمر

الأمير فيصل بن فرحان: نمد أيدينا للأخوة مع إيران إذا عالجت هذا الأمر

صور تفضح النظام الإيراني.. النوم داخل الحافلات للعاجزين عن دفع الإيجار

صور تفضح النظام الإيراني.. النوم داخل الحافلات للعاجزين عن دفع الإيجار

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>