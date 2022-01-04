«الشؤون البلدية» تعلن توفر 33 وظيفة عبر جدارة.. تعرف على آلية وموعد التقديم

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أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية توفر 33 وظيفة بمختلف مناطق المملكة وفقا للتفاصيل والشروط والضوابط الموضحة أدناه.

ودعت الوزارة الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) عن طريق التعاقد وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف الإلكتروني (جدارة).

ضوابط التقديم على الوظائف

– الألوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

– خريجي وخريجات الكليات الهندسية (حسب ما تضمنه دليل تصنيف الوظائف الهندسية).

– الوظائف المعلن عنها للرجال والنساء للمرتبة السابعة يتطلب اختبار القدرة المعرفية الخاص بالخدمة المدنية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية، وسيتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً.

– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).

إيضاحات عامة:

– هيئت منظومة جدارة في موقعها عند التعامل مع نموذج التقديم تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة) وتؤكد على أهمية قراءة التعليمات والارشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر على مرحلة الترشيح.

– البيانات التي يتم إضافتها من قبل (المتقدم/ ــه) على نظام جدارة مسئوليتها على (المتقدم/ ــه) حتى أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسياً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

– ستقوم وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء دعوتها من خلال بوابتها الالكترونية.

آلية التقديم على الوظائف:

– الدخول على منظومه التوظيف “جدارة” والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مع العلم سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.

– يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

موعد التقديم على الوظائف:

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأربعاء بتاريخ 1443/06/02هـ الموافق 2022/01/05م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1443/06/15هـ الموافق 2022/01/18م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا