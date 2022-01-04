تعرف على موعد إيداع راتب حساب المواطن لـ يناير 2022

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يبحث كثيرين عن موعد إيداع راتب حساب المواطن لشهر يناير، وطبقاً للآلية المحددة لإيداع راتب حساب المواطن والصرف الخاص به، فإن راتب يناير الدفعة 50 ستكون الإثنين 10 يناير والذي يوافق 7 جمادى الآخر 1443.

جميع الدفعات الخاصة بحساب المواطن تصرف شهرياً 10 ميلادياً إلا أن صادف اليوم الخاص بالصرف عطلة أسبوعية جمعة أو سبت، فإن كان الجمعة يتقدم الصرف الخميس، وإن كان السبت يتأخر للأحد وهكذا، وأما عن المدة المتبقية لصرف راتب حساب المواطن بالشكل الدقيق هو ثماني أيام من اليوم.

معايير الاستحقاق لحساب المواطن

إن حساب المواطن قد أشار للمعايير التي لابد من توفرها بالشخص الذي يتقدم للحصول على دعم حساب المواطن، وإليكم المعايير والشروط وهي كالآتي:

إن معايير الاستحقاق تحسب وفقاً للعدد الخاص بالتابعين وأعمارهم، وهذا إن كان العمر يقل أو يكبر عن ثمانية عشر عاماً طبقاً للآلية المتبعة باحتساب المقدار الخاص بالدعم وضوابط البرنامج

الدخل الشهري والإجمالي له، والمجموع الذي يخص مصادر الدخل المتعددة للشخص المتقدم، أو التابعين له.

ولا تحتسب بعض الأشياء بالداخل الشهرين أو المصادر والتي هي المساعدات المصروفة الخاصة بالكوارث، الصدقات الممنوحة لهم والمؤسسات أو الجمعيات الحكومية التي تساعدهم معنوياً ومادياً للعلاج.

جدول الصرف لحساب المواطن بعام 2022

تم تحديد المواعيد التي تخص صرف حساب المواطن ليكون 10 من كل شهر ميلادي إلا إذا وافق إجازة من الإجازات أو العطل الأسبوعية فيتقدم أو يتأخر، وفيما يلي سنقدم لكم مواعيد صرف حساب المواطن لعام 2022 كاملاً وهي كالآتي:

حساب المواطن يناير سيكون الإثنين 10 يناير

بالنسبة لصرف حساب المواطن شهر فبراير الخميس 10 فبراير.

ميعاد الصرف لشهر مارس سيكون 10 مارس.

حساب المواطن في أبريل سيكون الأحد 10 أبريل.

ميعاد الصرف في شهر مايو سيكون الثلاثاء 10 مايو.

شهر يونيو حساب المواطن سيكون 9 يونيو بتقديم يوم.

حساب المواطن الخاص بشهر يوليو سيكون الأحد 10 يوليو.

ميعاد الصف لشهر أغسطس الأربعاء 10 أغسطس.

حساب المواطن في شهر سبتمبر سيكون 11 سبتمبر بتأخير يوم.

ميعاد الصرف في شهر أكتوبر الإثنين 10 أكتوبر

حساب المواطن عن شهر نوفمبر الخميس 10 نوفمبر.

ميعاد الصرف شهر ديسمبر الأحد 11 ديسمبر بتأخير يوم.