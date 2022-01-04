الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

هل ارتفاع إصابات كورونا مؤشر خطير وما أهمية اللقاح؟ متحدث الصحة يجيب (فيديو)

هل ارتفاع إصابات كورونا مؤشر خطير وما أهمية اللقاح؟ متحدث الصحة يجيب (فيديو)
0

تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي على أهمية تلقي الجرعات المحددة من لقاح كورونا، والجرعة التنشيطية، للوقاية من خطورة الفيروس والحد من انتشاره، ومقاومة المتحورات التي تظهر بين الحين والآخر.

وقال العبدالعالي لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”: “إن الأهم هو أخذ الجرعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وليس متابعة عدد حالات فيروس كورونا”.

وأضاف العبدالعالي: “من أخذوا الجرعة التنشيطية وأصابهم الفيروس لم يحتاجوا للرعاية الصحية، مما يؤكد أن استكمال الجرعات يحمي من مضار الفيروس”.

وتابع متحدث الصحة “أن العودة للحياة الطبيعية بدون التقيد بالإجراءات الاحترازية هي معادلة غير موجودة في ظل الجائحة، موضحاً أن من لم يأخذ اللقاح وأصابه الفيروس قد يحتاج للعناية الحرجة.

وبالنسبة للمرأة الحامل وأهمية اللقاح بالنسبة لها قال “إن الحامل من بداية الحمل إلى نهايته من المهم حصولها على جرعات اللقاح المضادة لكورونا”.

وصحح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بعض المفاهيم الخاطئة بشأن كورونا ومتحوراته مؤكدا “القول بأن التحور يخفف من فيروس كورونا هي معلومة مغلوطة”.

وفيما يتعلق بشأن التساؤلات بإعطاء اللقاح للأطفال قال العبدالعالي “خلال فترة قريبة سنتوسع في إعطاء اللقاحات للأطفال”.

مواد ذات صلة

«مليون إصابة» في هذه الدولة خلال 24 ساعة.. كورونا يضرب بعنف في أمريكا وأوروبا

«مليون إصابة» في هذه الدولة خلال 24 ساعة.. كورونا يضرب بعنف في أمريكا وأوروبا

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا.. مدرسون أوغنديون يعملون في «أغرب مهنة»

بعد إغلاق المدارس بسبب كورونا.. مدرسون أوغنديون يعملون في «أغرب مهنة»

بعد القفزة الكبيرة.. هذه المناطق الأعلى تسجيلاً لإصابات كورونا بالمملكة

بعد القفزة الكبيرة.. هذه المناطق الأعلى تسجيلاً لإصابات كورونا بالمملكة

هل يحتاح «أوميكرون» إلى لقاح خاص؟.. «الصحة العالمية» تُجيب

هل يحتاح «أوميكرون» إلى لقاح خاص؟.. «الصحة العالمية» تُجيب

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>