هل ارتفاع إصابات كورونا مؤشر خطير وما أهمية اللقاح؟ متحدث الصحة يجيب (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي على أهمية تلقي الجرعات المحددة من لقاح كورونا، والجرعة التنشيطية، للوقاية من خطورة الفيروس والحد من انتشاره، ومقاومة المتحورات التي تظهر بين الحين والآخر.

وقال العبدالعالي لبرنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”: “إن الأهم هو أخذ الجرعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وليس متابعة عدد حالات فيروس كورونا”.

وأضاف العبدالعالي: “من أخذوا الجرعة التنشيطية وأصابهم الفيروس لم يحتاجوا للرعاية الصحية، مما يؤكد أن استكمال الجرعات يحمي من مضار الفيروس”.

وتابع متحدث الصحة “أن العودة للحياة الطبيعية بدون التقيد بالإجراءات الاحترازية هي معادلة غير موجودة في ظل الجائحة، موضحاً أن من لم يأخذ اللقاح وأصابه الفيروس قد يحتاج للعناية الحرجة.

وبالنسبة للمرأة الحامل وأهمية اللقاح بالنسبة لها قال “إن الحامل من بداية الحمل إلى نهايته من المهم حصولها على جرعات اللقاح المضادة لكورونا”.

وصحح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بعض المفاهيم الخاطئة بشأن كورونا ومتحوراته مؤكدا “القول بأن التحور يخفف من فيروس كورونا هي معلومة مغلوطة”.

وفيما يتعلق بشأن التساؤلات بإعطاء اللقاح للأطفال قال العبدالعالي “خلال فترة قريبة سنتوسع في إعطاء اللقاحات للأطفال”.