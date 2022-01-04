تحذيرات عاجلة «بيوت المتعة في لبنان».. هذه حيلهم للإيقاع بالمخدوعين

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تواصل- فريق التحرير

في الوقت الذي تعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية وسياسية حادة، تنتعش سوق الدعارة والتي انتقلت من  “الدعارة التقليدية” إلى “الدعارة الحديثة”، وذلك عبر المواقع الإلكترونية “المختصة” والتي تبقى مجهولة المكان.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية  أحد الشكاوى لدى المرجع الأمني المختص في جبل لبنان ، والذي أفاد بتعرض أحد الأشخاص لعملية خداع تحت البحث عن المتعة، ما تسبب له في عملية سطو مسلح ممنهجة.

وأفاد الشخص المخدوع أنه بعد تصفّحه لموقع إلكتروني، عثر المدعو “ف.غ” على صورة فتاة ادّعت بأن اسمها يارا وهي تطلب التعارف .

وأجرى المخدوع الاتصال بالرقم المنشور، فأجابه أحد الأشخاص يُعتقد بأنه”المشغّل” بالنيابة عن الفتاة، والذي أعرب عن تلبية “رغبات منحرفة” إن أراد الشخص المخدوع.

كما تم الاتفاق على أن يقوم الشخص بإيصال الفتاة إلى نقطة حُددت في مكان معين.

وفي الوقت والزمان المحدّدين حسب الاتفاق، كانت الكارثة،  حيث ترجّل شخصان من السيارة بعد الفتاة بثوانٍ، وقبل أن تهّم بالصعود إلى سيارة الشخص المخدوع ، عمدا إلى إنزاله من السيارة بعد أن شهرا السلاح عليه.

كما  أوسعاه ضرباً وسرقا منه محفظته وساعة يدٍ وسلسالاً ذهبياً في عملية خاطفة تشبه ” السطو المسلّح”، وبعدها فرّ الثلاثة إلى جهة مجهولة.

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