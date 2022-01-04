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أرباح خرافية.. أغنى رجل في العالم يضيف مليارات لثروته مع بداية العام الجديد

أرباح خرافية.. أغنى رجل في العالم يضيف مليارات لثروته مع بداية العام الجديد
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تواصل – وكالات:

أضاف إيلون ماسك مؤسس شركة “تيسلا”، والصنف أغنى رجل في العالم، 32.6 مليار دولار إلى صافي ثروته، لتبلغ 304.2 مليارات دولار، مع بداية العام الجاري.

وظل الملياردير ومؤسس شركة الفضاء التجارية “سبيس إكس”، على رأس قائمة أثرياء العالم في العام الجديد، وفقا لمجلة “فوربس” الأميركية.

وأعلنت شركة إنتاج السيارات الكهربائية، في وقت سابق، أنها سلمت أكثر من 936 ألف سيارة في عام 2021، متجاوزة توقعات المحللين. لكنها أعلنت أيضا أنها استدعت 475 ألفا من سياراتها التي صنعت بين عامي 2014 و2021.

وزادت أسهم تيسلا زادت بأكثر من 13 في المئة عند إغلاق السوق، مع تجاوز القيمة السوقية للشركة مرة أخرى علامة تريليون دولار، بعد انخفاضها دون هذا المستوى الشهر الماضي، وفقا لـ”فوربس”.

وبصفته الرئيس التنفيذي لتيسلا، يمتلك ماسك، حوالي 15.6 في المئة من أسهم الشركة، وفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واستمر الرجل في بيع الأسهم، وأنهى العام بعد تفريغ 3 ملايين سهم في السوق، من أجل تغطية الفواتير الضريبية على حوالي 5.7 ملايين خيار أسهم كان يمارسها في نفس الوقت، كما يعتقد أن ماسك باع 15.7 مليون سهم من تيسلا على مدار عام 2021، بقيمة تزيد على 16 مليار دولار قبل الضرائب.

وقفزت ثروة ماسك أكثر من 200 مليار دولار خلال عامي 2020 و2021؛ ففي عام 2021 وحده، أضاف 116 مليار دولار إلى صافي ثروته، حيث ذلك أكبر مكسب في عام واحد يحققه أي ملياردير منذ أن بدأت المجلة في تتبع ثروات الأفراد، وأثري الأثرياء على مستوى العالم.

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