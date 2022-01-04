«مليون إصابة» في هذه الدولة خلال 24 ساعة.. كورونا يضرب بعنف في أمريكا وأوروبا

تواصل – فريق التحرير:

مع انخفاض الحرارة في معظم البلدان، لاسيما أوروبا وأمريكا، بدأت العديد من الدول تتجه لفرض الإغلاق مؤقتا للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وشهدت العديد من البلدان على مستوى أوروبا وأمريكا انتشار كورونا بصورة مخيفة، وفي الولايات المتحدة وحدها تم تسجيل قرابة مليون إصابة خلال 24 ساعة فقط.

إصابة ملك وملكة السويد

وفي التفاصيل، نقلت وسائل إعلام أوروبية عن القصر الملكي في السويد أن الملك كارل السادس عشر غوستاف وزوجته الملكة سيلفيا ثبتت إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال البيان، إن “الملك والملكة، واللذين تلقيا الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا، مريضان شكل خفيف ويتمتعان بصحة جيدة في ظل هذه الظروف”.

وفي نهاية عام 2021، كشفت السلطات الصحية عن رقم قياسي يومي مرتفع للأشخاص المصابين بفيروس كورونا في السويد، حيث سجلت أكثر من 11.5 ألف إصابة.

وتم تسجيل أكثر من 1.3 مليون مصاب في البلاد، وتوفي أكثر من 15.2 ألف شخص بسبب مضاعفات المرض.

متحور جديد في فرنسا

وفي فرنسا، أصيب 12 شخصًا بنوع غير معروف حتى الآن من سلالة فيروس كورونا. والمصاب صفر هو كاميروني عائد من بلاده إلى مدينة مرسيليا جنوب فرنسا، لذلك يفترض الخبراء أن المصاب نقل الفيروس من الكاميرون، البلد الواقع في وسط إفريقيا.

وتم اكتشاف المتحور الجديد من قبل خبراء في مستشفى جامعة مرسيليا يوم 9 ديسمبر، وهو يحمل اسما بشكل مؤقت: B.1.640.2

وفي دراسة أولية صدرت في 29 ديسمبر، قال خبراء الصحة في الحكومة الفرنسية، إنهم حددوا 46 طفرة من هذا الشكل الجديد من الفيروس. ويبدو أن هذا المتحور يمكن أن يكون أكثر عدوى من فيروس كورونا الأصلي.

ويأتي رصد المتحور الجديد فيما يواصل المتحور أوميكرون التفشي عالميا.

وفي محاولة لتفسير هذا التفشي المتسارع لأوميكرون، أوضحت دراسة دنماركية نشرت الأسبوع الماضي، أن المتحور الجديد من فيروس كورونا أفضل من المتحور دلتا في مراوغة مناعة الحاصلين على اللقاح.

وتوصل العلماء من خلال الدراسة التي شملت قرابة 12 ألف بيت في الدنمارك في منتصف ديسمبر إلى أن أوميكرون أكثر قدرة على العدوى بين 2.7 و3.7 مرة من المتحور دلتا بين الدنماركيين الحاصلين على اللقاح.

كما أشارت الدراسة التي أجراها باحثون في معهد الإحصاء بجامعة كوبنهاغن، بحسب رويترز، إلى أن الفيروس أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر في الأساس، لأنه أفضل من المتحور دلتا في مراوغة المناعة المكتسبة باللقاح.

– إصابة الآلاف في ألمانيا

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 30 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى ألمانيا إلى سبعة ملايين و238 ألفا و408 حالات.

ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية عن بيانات المعهد أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 112 ألفا و579 حالة ذلك بعد تسجيل 356 وفاة جديدة.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 6 ملايين و531 ألفا و900 حالة على مستوى البلاد منذ بداية الجائحة.

وكان معهد (روبرت كوخ) الألماني للأمراض المعدية، أعلن أمس أنه تم تسجيل 18 ألفا و518 إصابة جديدة و68 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) خلال 24 ساعة.

وطبقا لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية على صفحته الإلكترونية أمس الاثنين، أعلن وزير الصحة لوترباخ عن قرار بشأن تقليص فترات الحجر الصحي، حيث ارتفع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالي.

وقد بلغ إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، 112 ألفا و223 حالة منذ بداية الوباء.

ارتفاع الوفيات في إيطاليا

أعلنت هيئة الدفاع المدني الإيطالية عن تسجيل 140 وفاة و68052 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في إيطاليا وصل إلى 137786، فيما عدد الإصابات 5133272.

وتحتل إيطاليا المرتبة الثانية في أوروبا والتاسعة في العالم من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس.

– أكثر من مليون إصابة في أمريكا

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، قالت وكالة بلومبرج، إن الولايات المتحدة سجلت رقما قياسا عالميا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم تشخيص أكثر من مليون شخص بكوفيد 19 أمس الاثنين، مع اكتساح تسونامى أوميكرون لكل جوانب الحياة اليومية الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أن المتحور شديد العدوى يدفع الإصابات فى الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، هو الأعلى بفارق كبير عن أى رقم سجلته دولة أخرى من قبل، حيث أن الرقم المسجل للإصابات الجديدة أمس، الاثنين، هو تقريبا ضعف الرقم القياسي المسجل قبل أربعة أيام فقط فى الولايات المتحدة وهو 590 ألف، والذي كان نفسه ضعف الرقم المسجل عن نفس الفترة قبل أسبوع.

وذكرت الوكالة أن الرقم كان أكثر من ضعفي عدد الحالات التي تم تسجيلها في أي مكان آخر في أي وقت منذ بداية الوباء قبل أكثر من عامين. وكان أعلى رقم مسجل خارج الولايات المتحدة مسجل في الهند في ظل ارتفاع إصابات دلتا، وكان أكثر من 414 ألف إصابة في السابع من مايو 2021.

وكانت هذه الأرقام المسجلة في الولايات المتحدة على الرغم من أن كثير من الأمريكيين يعتمدون على الاختبارات المنزلية، والتي لا يتم تسجيل نتائجها لدى السلطات الحكومية الرمية، وهو ما يعنى أن هذا الرقم أقل بكثير من الحقيقي.

في حين أن الإصابات الجديدة لم تترجم بعد إلى عدوى خطيرة أو ارتفاع هائل في الوفيات، فإن أثرها بات محسوسا فى جميع أنحاء البلاد مع عزل المصابين الجدد في منازلهم.

وتتسبب النتائج في إلغاء رحلات طيران وإغلاق مدارس ومكاتب وازدحام مستشفيات، وتعطل سلاسل الإمداد.