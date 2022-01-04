الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر
أقرا الخبر
﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة ...

ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

تعليمات جديدة.. تنبيه هام من سفارة المملكة في إيطاليا

تعليمات جديدة.. تنبيه هام من سفارة المملكة في إيطاليا
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة في إيطاليا عن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، بأنها تود إحاطة المواطنين الكرام بأن الإشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها كالتالي:

– شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة او نسخة إلكترونية (في حال مرور ٦ أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/المعززة).

– فحص PCR خلال الـ ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

– تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا و الاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونيةhttp://app.euplf.eu/#/

كما أوضحت السفارة، بأن الإشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي:

– إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

– إلزامية ارتداء كمامة من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما. ٣- صلاحية الجرعة الثانية (٦ أشهر ) وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).

مواد ذات صلة

تبدأ غدًا الأحد.. تنبيه هام من السفارة في هولندا

تبدأ غدًا الأحد.. تنبيه هام من السفارة في هولندا

«شؤون الحرمين» تعيد تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم وفق الإجراءات الاحترازية

«شؤون الحرمين» تعيد تشغيل 155 مشربية و20 ألف حافظة ماء زمزم وفق الإجراءات الاحترازية

حائل.. ضبط 40 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

حائل.. ضبط 40 شخصاً في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

ضبط 60 مخالفا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حائل

ضبط 60 مخالفا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في حائل

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة