تعليمات جديدة.. تنبيه هام من سفارة المملكة في إيطاليا

تواصل- فريق التحرير:

كشفت سفارة المملكة في إيطاليا عن الاشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها.

وقالت السفارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، بأنها تود إحاطة المواطنين الكرام بأن الإشتراطات الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية لإجراءات دخول القادمين إليها كالتالي:

– شهادة اللقاح (كامل الجرعات) مطبوعة او نسخة إلكترونية (في حال مرور ٦ أشهر على الجرعة الثانية يتطلب الحصول على الجرعة الثالثة/المعززة).

– فحص PCR خلال الـ ٧٢ ساعة قبل الدخول إلى إيطاليا.

– تعبئة نموذج الإفصاح الإلكتروني قبل الدخول إلى إيطاليا و الاحتفاظ بها كنسخة مطبوعة او إلكترونيةhttp://app.euplf.eu/#/

كما أوضحت السفارة، بأن الإشتراطات الاحترازية الجديدة الصادرة عن السلطات الإيطالية هي:

– إلزامية ارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة والمغلقة.

– إلزامية ارتداء كمامة من نوع (FFP2) داخل كافة وسائل النقل (طائرات، قطارات، ووسائل النقل الأخرى)، بالإضافة للأماكن السياحية والمسارح والمنشآت الرياضية ودور السينما. ٣- صلاحية الجرعة الثانية (٦ أشهر ) وعند تجاوز هذه الفترة يتوجب الحصول على الجرعة الثالثة (المعززة).