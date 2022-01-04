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﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذينَ اتَّقَوا وَالَّذينَ هُم مُحسِنونَ﴾.. تلاوة خاشعة للشيخ «عبدالله الجهني» من صلاة الفجر

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براتب 6000 ريال.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات

براتب 6000 ريال.. غرفة الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة تخصصات
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تواصل- فريق التحرير:

يعلن مركز غرفة الشرقية للتوظيف عن توفر وظائف شاغرة في عدة تخصصات للعمل بالقطاع الخاص في عدة مدن وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

* مشرف إنتاج (الدمام).

* حارس أمن – العدد 3 وظائف (الدمام).

* مشرف معرض – راتب يصل 6,000 ريال (الجبيل).

* مشرف معرض – راتب يصل 6,000 ريال (الخبر).

* بائع – راتب يصل 5,000 ريال (الجبيل).

* بائع – راتب يصل 5,000 ريال (الخبر).

* مدير نقل (الدمام).

* مدير مستودع (الدمام).

* محاسب (جدة).

* فني تكييف وتبريد – وظيفتان (الخبر).

نبذة عن المركز:

“تأسس مركز غرفة الشرقية للتوظيف عام 2006م كمركز متخصص يقوم بتقديم خدمات التوظيف الاحترافية وتلبية احتياجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ووفق أعلى المستويات والمعايير المهنية”.

طريقة التقديم:

– التقديم مُتاح الآن .. بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/06/01هـ الموافق 2022/01/04م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب ولمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال الرابطالتالي:اضغط هنا

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