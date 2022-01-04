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توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تجديد واستلام الهوية الوطنية

توضيح مهم من الأحوال المدنية بشأن تجديد واستلام الهوية الوطنية
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أن مدة استلام بطاقة الهوية الوطنية  منذ بدء التقديم عليها وحتى استلامها أسبوعين بحد أقصى.

جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حساب العناية بالعملاء على سؤال مواطن قال فيه: “السلام عليكم ، كم يأخذ وقت من تجديد البطاقة إلى موعد استلام النسخة الثانية ؟”.

وأجابت الأحوال المدنية بقولها “تستغرق بحد أقصى ١٤ يوما وستصلك رسالة نصية عند وصول بطاقتك للمكتب

وفي وقت سابق، أطلقت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “سجل الأسرة الرقمي”، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن سجل الأسرة الرقمي سيسهل عملية التحقق من هوية أفراد الأسرة المضافين فيه، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات السجل بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر افراد” متضمنًا رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة على الجهاز الذكي للاستفادة منه دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وأشار الجاسر إلى أن سجل الأسرة الرقمي سيكون متاحا أيضا في تطبيق “توكلنا ” عبر المحفظة الرقمية، مبينًا أن هذه الخدمة امتداد لتطوير التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية “أبشر”.

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