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شاهد.. محتجون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام القصر الرئاسي في هذه الدولة

شاهد.. محتجون يطلقون 10 آلاف نحلة أمام القصر الرئاسي في هذه الدولة
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تواصل – وكالات:

في واقعة غريبة أطلق محتجون غاضبون آلاف النحل خلال مسيرة أمام القصر الرئاسي في تشيلي، مطالبين الحكومة بالمساعدة لمكافحة الجفاف.

وأفادت الشرطة التشيلية، أنها اعتقلت عددا من مربي النحل الذين نصبوا عشرات خلايا النحل أمام القصر الرئاسي، في العاصمة سانتياغو.

وطالب المتظاهرون الغاضبون بلقاء الرئيس سيباستيان بينيرا، لدعمهم بإعانات بسبب موت مجموعات النحل نتيحة الجفاف مما أثر على إنتاج العسل، وذلك بعدما أحضروا 60 خلية نحل إلى الساحة ، تحتوي على 10 الآف نحلة أطلقوهم أمام القصر لتنتشر في جميع أنحاء المنطقة، حسب «رويترز».

وأكدت الشرطة أن عددًا من أفرادها ممن تم إرسالهم لتفريق المتظاهرين النحالين أصيبوا بلسعات الحشرات.

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