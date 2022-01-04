“الشؤون البلدية” تمنع استخدام هذه المادة في صالونات الحلاقة الرجالية

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كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن أبرز الاشتراطات البلدية لنشاط الحلاقة الرجالية.

ومنعت الوزارة استخدام المناشف والمراييل القماشية في الصالونات الرجالية، وتوفير الورقية ذات الجودة العالية بدلاً منها.

كما منعت ‏استخدام الشبّة للتطهير في الصالونات الرجالية، واستخدام المسحة الطبية بدلاً منها، وكذلك الأعمال الطبية الخاصة بمعالجة بعض الأمراض الجلدية في الوجه والرأس .

كما دعت الوزارة إلى استخدام أدوات الحلاقة المصنوعة من مواد غير قابلة للصدأ وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة لسهولة تنظيفها وتعقيمها.

كما ألزمت محلات الحلاقة باستخراج شهادة صحية للعاملين تثبت سلامتهم من الأمراض المعدية.