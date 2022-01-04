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توضيح من «الأرصاد» بشأن فيديو الظاهرة الجوية النادرة في حائل

توضيح من «الأرصاد» بشأن فيديو الظاهرة الجوية النادرة في حائل
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأرصاد، أن الفيديو المتداول عن الظاهرة الجوية التي تعرضت لها حائل نادرة الحدوث.

وأوضح مركز الأرصاد، أن الظاهرة تكون مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتي قد تتجاوز فيها سرعة الرياح 60 كلم في الساعة، ويطلق على هذه الحالة في علم الطقس اسم «الإعصار القمعي»، مشيرًا إلى أنه عادة يحدث على اليابسة، أما التي تحدث في البحر تسمى الشاهقة المائية.

وفي وقت سابق، تم رصد الإعصار القمعي في حائل وضباء والليث ودخنه، وذلك تزامنًا مع هطول الأمطار الغزيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لإعصار قمعي في سحابة الشقيق بحائل.

 

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