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بتداولات 5.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر اراتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم

بتداولات 5.4 مليارات ريال.. تعرف على الأسهم الأكثر اراتفاعًا وانخفاضًا في تداول اليوم
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تواصل – واس :

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 29.28 نقطة ليقفل عند مستوى 11356.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 134 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 127 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 60 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات وفرة، والأبحاث والإعلام، والمصافي، ومبكو، وتبوك الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات البلاد، وأسيج، وسابك للمغذيات الزراعية، وذيب، والسعودي الفرنسي الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 4.20% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، وصدر، وسيسكو الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات صدر، والراجحي، والإنماء، ووفرة، ودار الأركان الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 252.44 نقطة ليقفل عند مستوى 25777.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 109 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 590 ألف سهم تقاسمتها 4526 صفقة.

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