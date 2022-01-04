في تصاعد كبير.. تسجيل 2585 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.
وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 96 حالة.
منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:
الأربعاء: 744
الخميس: 752
الجمعة: 819
السبت: 846
الأحد: 1024
الاثنين: 1746
اليوم الثلاثاء: 2585
وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي: