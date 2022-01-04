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في تصاعد كبير.. تسجيل 2585 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

في تصاعد كبير.. تسجيل 2585 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 2585 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 375 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة، وارتفعت الحالات الحرجة إلى 96 حالة.

منحنى إصابات كورونا خلال أسبوع:

الأربعاء: 744

الخميس: 752

الجمعة: 819

السبت: 846

الأحد: 1024

الاثنين: 1746

اليوم الثلاثاء: 2585

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي وإجمالي الجرعات المعطاة من خلال إنفوجرافيك كالتالي:

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