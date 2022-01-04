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متحدث «الصحة» يوجه رسالة مطمئنة ويطالب بالتزام عدة إجراءات

متحدث «الصحة» يوجه رسالة مطمئنة ويطالب بالتزام عدة إجراءات
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تواصل – فريق التحرير:

كشف متحدث وزارة الصحة د. محمد العبد العالي، أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالة ومؤثرة وله نتائج ممتازة.

وأضاف العبدالعالي، ونه لابد أن يكون الجميع على ثقة في فعالية اللقاح، لأنه لو حدثت إصابة فسيكون المرض خفيفًا، واستكمال الجرعات يقلل فرص الإصابة والعدوى.

ووجه العبد العالي رسالة من القلب للمجتمع قائلاً: “اتركوا عنكم التوتر والقلق الزائد، من ارتفاع عدد الإصابات، وتناقل المعلومات التي ليس لها أي قيمة حقيقة لما لها من تأثيرات على الصحة النفسية”.

وطالب بضرورة الالتزم بالإجراءات والتقيد بالاحترازات، والمسارعة في تلقي اللقاحات، وعلى الجميع الثقة بالله تعالى.

واختتم حديثه قائلاً: “اطمئنوا أنتم في بلد في مأمن شديد جدًا في مواجهة الجائحة وغيرها”.

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