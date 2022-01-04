بسبب 3 إصابات كورونا.. الصين تفرض حجرًا صحياً على مدينة مليونية

تواصل – وكالات:

أعلنت السلطات الصينية، اليوم، فرض حجرا صحيا على أكثر من مليون شخص، بعد تسجيلها لـ3 إصابات بفيروس كورونا المستجد في إحدى مدن مقاطعة خنان وسط البلاد.

وأوضحت السلطات أنه سيتعين على جميع سكان مدينة يوتشو التي يبلغ تعداد سكانها حولي 1,17 مليون نسمة، التزام منازلهم، للسيطرة على تفشي الفيروس، وذلك نتيجة اكتشاف 3 إصابات في غضون أيام، حسب «روسيا اليوم».

وأكدت في بيان رسمي أنه على سكان المنطقة الواقعة وسط المدينة عدم مغادرة منازلهم، فيما ستكون هناك حراسة وبوابات في كل التجمعات السكانية لتطبيق تدابير منع الوباء ومكافحته بشكل صارم، في المدينة التي سبق وأعلنت وقف خدمات الحافلات وسيارات الأجرة وإغلاق مراكز التسوق.