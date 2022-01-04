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تورطوا بجرائم رشوة واختلاس المال العام.. “نزاهة” تحقق مع 641 متهماً بعدة وزارات

تورطوا بجرائم رشوة واختلاس المال العام.. “نزاهة” تحقق مع 641 متهماً بعدة وزارات
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تواصل – فريق التحرير:

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، التحقيق مع (641) متهماً في قضايا إدارية وجنائية، وأوقفت (233) مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وذلك خلال (5518) جولة رقابية، نفذتها خلال شهر جمادى الأولى 1443هـ.

وأوضحت “نزاهة” أن من بين المتهمين مَن أُطلق سراحه بالكفالة الضامنة، مشيراً إلى أن الموقوفين تورطوا بجرائم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، اختلاس المال العام، إساءة استخدام السلطة، التزوير).

وأبانت أنهم موظفون في وزارات (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.

وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات: الهاتف المجاني (980)، البريد الإلكتروني: 980@Nazaha.gov.sa، الفاكس (0114420057)، وذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.

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